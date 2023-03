EPL GRUUSIAS | Osa Putini eest põgenejaid käib Thbilisis poes, Z-täht kõhu peal

Mutike poekeses õiendab, et aeg oleks keel selgeks õppida, kui olen kassiiri käest viisakusest küsinud, kas võib tema poole vene keeles pöörduda. Küllap näen mutikese jaoks välja üks mitmesajast tuhandest venelasest, kes on pärast sõja algust Gruusiasse põgenenud. Selgitus, et olen Eestist ja esimest päeva siin, eriti ei veena. Venelane jääb venelaseks.