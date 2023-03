Ragnar Roos: hajutatud energiatootmine on hea, aga ei toimi ilma elektrivõrkusid kahesuunaliseks ehitamata

Taastuvenergiale üleminek on päevakorras olnud juba mõnda aega. See aga tähendab, et ülekande- ja jaotusvõrgu operaatoritel tuleb üha enam võrgu moderniseerimisel arvestada dekarboniseerimise, detsentraliseerimise ja digitaliseerimisega, samavõrra oluline on selle juures silmas pidada küberturvalisust ja jätkusuutlikkust.