PÄEVA TEEMA | Raimond Kaljulaid: kaitsekulutused peavad tõusma niikuinii, olenemata eelarvelõhest

Kõige enam tuleb uuel valitsusel muidugi arvestada vältimatu ja edasilükkamatu vajadusega tugevdada Eesti riigikaitset. Kaitsekulutuste uues sihttasemes vähemalt 3% SKP-st lepiti koalitsioonikõnelustel reedel kokku. See on paigas, selles osas on ühemõtteline konsensus. Kaitsekulutused jätkavad kasvu.