PÄEVA TEEMA | Peeter Tali: kõikide NATO maade kaitsekulud tõusku 2,5%-ni. Julgeolek on kokkuhoiust olulisem

Kaitseringkonnad on mures, et riigieelarve tasakaalu toomiseks on plaanis minna koalitsiooniläbirääkimistel ka kaitse-eelarve või Ukraina toetamiseks mõeldud raha kallale. Analüütikud on see-eest vihjanud erakondade tugevale Ukraina-meelsusele.