JUHTKIRI | Eesti keel ei sure, kui seda oskab tehisaru

Tõsiasi, et vähemalt kakssada aastat pärast „Kuu“ kirjutamist on need read endiselt paljudele eestlastele tuttavad ja armsad, võiks süstida optimismi, et eesti keel püsib ja areneb, see ei muutu aegamisi surnud keeleks ega asendu inglise või muu suure keelega. Eesti keel on jäänud ellu saksa ja vene keele surve all, miks peaks ta nüüd inglise keelele alla vanduma?