Potanini heldus ja Ermitaaži „erioperatsioon“. Kuidas Vene režiim ja oligarhid kunsti toetamisega mainet kujundavad

Praegu sanktsioonide alla sattnud Vene miljardärid on varasematel aastatel osalenud aktiivselt kunstimaailmas, tegutsedes metseenide ja kunstikogujatena ning kuuludes kuulsate muuseumide nõukogudesse. Nende jälgi leiab nii Prantsusmaa, Ühendkuningriigi, USA kui teiste riikide kunstimaailmast ning tegu paistab olevat sihikindla tegevusega. Miks nad seda teevad? Seletusi on kolm ja need on omavahel seotud.