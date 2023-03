PÄEVA TEEMA | Kelly Grossthal vaenukõnest: jäta vähemused rahule, jäetakse ka sind rahule

Vaenu õhutamine on olnud Eestis kogu aeg seadusega keelatud. Meie põhiseaduse § 12 ütleb selgelt, et rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. Põhiseaduse § 45 lubab aga kehtestada ideede, arvamuste ja veendumuste levitamisele piiranguid avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Karistused vaenu õhutamise eest on sätestatud karistusseadustikus.