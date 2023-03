PÄEVA TEEMA | Mart Rannut: ei maksa tühistamiskultuuri meie seadustesse kirjutada

Viimati oli vaenukõne teema arutluse all eelmise valitsuse justiitsministri Maris Lauri eestvõtmisel, kus tõdeti nii probleemi olulisust, lahenduste keerulisust ning lihtsate, selgelt arusaadavate ja odavate lahenduste võimatust. Hoolimata sellest, et meil on vaenu õhutamine seaduslikult karistatav, peetakse vajalikuks lisada täpsustusi ja laiendusi.