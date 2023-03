Mihkel Solvak: e-valimistevastase usalduse õõnestaja kahjustab tavaliselt iseennast

Eesti valija on nüüdseks 13 korral saanud valimistel elektrooniliselt hääletada. Seekordne 51% häältest on maailmarekord, kuigi on riike, kus nominaalselt rohkem inimesi saab ja on interneti teel valinud. Näiteks Kanada Ontario osariigis, mille elanike arv on üle 14 miljoni, saab kohalikel valimistel interneti teel hääletada ligi 10 miljonit inimest.