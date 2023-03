KÖÖGI KOMANDO | Maitsva hommikusöögi saab Tallinnas kätte ka soodsamalt

Sedapuhku seame sammud Tallinna südalinnas asuvasse restorani Loulou. Võiks oletada, et Eesti mereäärseimas linnakeskkonnas Porto Francos asuv söögikoht on tõmbenumber eelkõige kontoritöötajatele, hotelli klientidele (restoran asub modernse majutusasutuse Cityboxi teisel korrusel) ja Soome turistidele, kuid lähemalt uurides mõistame, et oleme sattunud hoopis suunamudijate Mekasse.