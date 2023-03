Jaak Allik: mittekodanikelt hääleõiguse võtmine oleks kasulik Eestimaa Ühendatud Vasakparteile ja Stalnuhhinile

Koos Ida-Virumaal Stalnuhhinile antud 4578 häälega tähendab see 19 183 valijat. Seda on rohkem, kui said tohutu meediamüra ja täisnimekirjaga esinenud Parempoolsed, ja rohkem, kui sai korraliku reklaamikampaania teinud ja paarkümmend aastat Eestit juhtinud Isamaa.