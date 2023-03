Brigitte Susanne Hunt: dieedid on jama! Minu jaoks ei ole patupäevi ega patutoite

Kui kohtusime Brigittega paar nädalat tagasi söögikohas, kus ta tellis üht oma lemmiktoitu – veisetartari –, oli ta just kuu aega kodus haige olnud. „Olen alati öelnud, et olen maailma kõige õnnelikum. Praegu tunnen, et olen väsinud ja räsitud. See intervjuu on selleks, et öelda, et ma ei teeskle, vaid ma ei ole alati kõige happy’m. Kuigi olen õnnelik ja rahulik, pole ma kindlasti oma elu kõige õnnelikum.“