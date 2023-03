Liisa Pakosta: ennetame üleskutseid teistel nina sisse lüüa. Vaenukõne vajab selgemat definitsiooni

Vaenu õhutamine ei saa olla kuritegu alles siis, kui on juba tekkinud raske tagajärg, näiteks inimene on ära tapetud või sandistatud. Praegu Eestis nii on ja see ei vasta ka põhiseadusele. Põhiseaduse §12 on ainuke koht terves tekstis, kus karistust nõutakse just sellise vägivallale õhutamise eest.