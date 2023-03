PÄEVA TEEMA | Urmas Mardi: milleks paanitseda? Renoveerimisnõue loob uusi töökohti juurde

Kaasajastatud hoone naabruskonnas, selle väiksemad energiakulud, hea sisekliima ja kinnisvara väärtuse tõus on olnud vägagi tõhus motivaator. Sovetiajal ehitatud hooned on aga jõudmas oma elukaare lõppu ja selleks, et neis oleks hea elada ka aastal 2023 või 2053, tuleb need korda teha.