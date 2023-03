Märt Põder: e-hääletuse põhiseaduslikkus eksisteerib ainult kuulujuttudes

Valimised on avalik asi. See tähendab, et valimisi viib riigiõiguslikus mõttes läbi avalikkus või rahvas, mitte mõni komisjon. Selle mõte on, et kui valimised viiakse läbi avaliku asjana ja üheskoos tuvastatakse ka tulemused, siis pärast ei tohiks olla kellelgi põhjust neis kahelda, tehtud valikute õiguspärasust vaidlustada, tänavatele tulla või institutsioonide vastu pöörduda.