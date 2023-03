Kolmapäevaks oli pealinna tänavatele kogunenud 7000 tonni jäätmeid ning riigivõimud ja linnavalitsus tegelesid üksteise süüdistamisega. Siseminister Gérald Darmanin andis teisipäeval Pariisi politsei vahendusel linnavalitsusele käsu sanitaarkriis lahendada, vajaduse korral prügi käitlemiseks vajalikud vahendid võõrandades. Vastasel korral lubab ministeerium seda teha ise. Sotsialistide juhitud linnavalitsus laiutas käsi, märkides, et neil võõrandamisõigust ei ole. „Võõrandamine tähendaks ka streikijate tagasi tööle sundimist,“ selgitas aselinnapea Emmanuel Grégoire. „See on riigi tekitatud probleem, mille lahendus on riigi teha.“