Skandaal Rootsi parteis. Eurosaadik süüdistab peasekretäri seksuaalkuriteos

Kolmapäeval tuli avalikkuse ette ka kaebaja, kelleks osutus olevat tuntud parteiliige ja 2019. aastal europarlamenti valitud Sara Skyttedal. „Kaheksa aastat tagasi üritas parteikaaslane vastu minu tahtmist minu keha omastada,“ kirjutas Skyttedal Facebookis. „Olen kõik need aastad vaikinud ja üritanud juhtunut alla suruda. Soovin, et oleksin varem rääkinud ja mul on häbi, et ma juba sel hetkel jõulisemalt ei tegutsenud.“