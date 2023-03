VIDEO | Pakistani politsei üritas riigi eksjuhti vahistada, aga peksti tolle toetajate poolt tagasi. Kohus võttis mõtlemisaja

Khani sõnul toimusid rahutused tema tahtest sõltumata. „Need poisid, kes väljas on, ei kuula enam mind, kui nende vastu käib selline anarhia ja tulistamine,“ pahandas poliitik. Korruptsioonisüüdistusega kohtu alla antud ekspeaministri sõnul on ta valmis kohtuvõimudega koostööd tegema, ent tema vahistamise korraldus ei olevat olnud seaduslik. Kolmapäeval teatas Lahore´i kõrgem kohus, et vahistamismääruse täitmine lükatakse edasi, kuni Khan on neljapäeval kohtu ees käinud. Poliitik on lubanud seekord kohale ilmuda.