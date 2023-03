PÄEVA TEEMA | Priidu Pärna: inimesed ei jaksa elektriarveidki maksta, kuidas nad renoveerimise eest siis maksaks?

Eesti Omanike Keskliidu hinnang ütleb, et energiatõhususe direktiivi jõustumisel tuleb järgmise kümne aasta jooksul Eestis sunniviisiliselt renoveerida ligi 350 000 hoonet. Tegelikult on ajaraam muidugi veel lühem, sest direktiiv peab Brüsselis läbima veel täiendava lugemise, aga lihtsa matemaatika tarbeks jääme selle kümnendi juurde. See tähendab aastas 35 000 hoone ulatuslikku soojustamist või kütteallika väljavahetamist ehk ühes päevas peaks renoveeritud saama ümmarguselt 100 maja, sealjuures pole vahet, kas tegu on nõukogudeaegse hruštšovkaga või iidse puuküttel taluhoonega.