Jaak Allik on asunud kaitsma mittekodanike hääleõigust kohalike omavalitsuse valimistel. Tõepoolest on lahtine, kuivõrd aitab mittekodanike lõimumisprotsessile kaasa nende hääleõigusest ilma jätmine. Kuid üks asi on selge: Jaak Alliku „aritmeetilised“ argumendid ei päde.