INTERVJUU | Kunstnik kõndis läbi Rail Balticu raja: alguses kartsin karu, aga sammhaaval liikumine tekitas usaldust elu vastu

Võib-olla just seetõttu on Rail Baltic avalikes aruteludes olnud abstraktne. Kunstnik Hanna Samosoni (35) sõnul on Rail Baltic inimestele, kes selle ehituse juures ei ela, lihtsalt üks Eesti maakaardile tõmmatud joon. Just sel põhjusel pani Samoson ühes Levilaga mõne aasta eest paika plaani, kuidas mastaapse projekti olemust inimesteni tuua. 2020. aasta oktoobris käis ta läbi Iklast Ülemisteni kavandatava trassikoridori ja kohtus seal paljudega, kellele Rail Baltic on liigagi lähedal – inimestega, kelle koduhoovist hakkabki rong läbi sõitma ja kes peavad seetõttu kolima. Inimestega, kelle istutatud puud maha võetakse ning kelle jahi- jakalastuskohad kaovad.