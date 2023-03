Kust nüüd alustada – ma arvan, et nad ütlesid selgelt, et lõimumiseesmärgid Ida-Virumaal ei ole täidetud ja väga suur hulk Eesti kodanikke, kes Ida-Virumaal elavad on väga selgelt Venemaa vaenulikus inforuumis. Valimissõnumid, millega paistsid silma Mihhail Stalnuhhin üksikkandidaadina kui ka Eesti Ühendatud Vasakpartei kandidaadid, eelkõige Aivo Peterson, olid kõik kas kaudselt või otseselt Venemaa eesmärke toetavad. Mõtlen just neid eesmärke, mis seotud sõjaga Ukrainas.