KOLUMN | Margit Adorf: „inimvara väärindavad“ õpetajad küll palgatõusu ei vääri

Minu jaoks on eesti keel igapäevane töövahend ja ma ei tunne vajadust selles vallas end kord aastas kuidagi eriliselt proovile panna või pidukõnesid kuulata või pidada. Seda enam, et mitte midagi rõõmustavat tulevik ei paista toovat. Kuid see äratundmine tabas mind mitu päeva hiljem. „Pikad juhtmed!“ - kui paljud üldse veel mõistavad seda väljendit?