20 AASTAT IRAAGI SÕJAST | Eerik-Niiles Kross: ma ei pea sissetungi ja Saddam Husseini kõrvaldamist veaks

Iraagi uue kaitseministeeriumi ja luureteenistuse rajamises osalenud ja hiljem Iraagi kaitseministeeriumis vanemnõunikuna töötanud Eerik-Niiles Kross nõustub, et valearvestusi oli selles sõjas mitu. Ent ta on veendunud, et vigu ei teinud liitlased mitte Iraaki minnes, vaid sealt lahkudes.