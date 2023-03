Toomas Asser: 1,5% SKP-st on vähim, mille eest saab tagada kvaliteetse omakeelse kõrghariduse

„Haridus vajab erakondade ülest kokkulepet, et tagada kõigile kättesaadav kvaliteetne haridus, vajalikul arvul motiveeritud õpetajaid ja selle kõige jaoks piisav rahastamine. Käimasolevates valimisdebattides kõlab väärt mõtteid. Kandkem nüüd ühiselt hoolt, et need ei ununeks ajal, mil tuleb tegutseda.“ Nii kõneles president Alar Karis vabariigi aastapäeval.