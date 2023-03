MIS ON PILDIL VALESTI? | Brit Mesipuu: kas veipimine lasteaias läheb õues mängimise aja alla?

Olen nüüd juba mitu kuud pööranud suurt tähelepanu laste veipimise teemale. Andnud mitukümmend loengut, kirjutanud artikleid ja võtnud sõna meedias. Ma ei arva, et lapsevanemad ei hooli oma lastest, aga usun, et enamik neist lihtsalt ei tea, et mis asi see veip päriselt on ja mida ta lapsega teeb. Eks põhjus on ka selles, et tegu on üpris uue asjaga.