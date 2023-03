Rahvusvaheline kriminaalkohus esitas määruse Venemaa presidendi Vladimir Putini vahistamiseks süüdistusega, et tema ning niinimetatud laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova on isiklikult vastutavad Ukraina laste ebaseadusliku küüditamise eest ajutiselt okupeeritud Ukraina aladelt Venemaale. Miks valiti kõigist neid 60 000 dokumenteeritud sõjakuriteost, mis on sooritanud Venemaa Ukrainas, just see süüdistust? Ilmselt sellepärast, et antud juhul on Putini otsene seotus kuritegudega kõige kiiremini ja selgemalt tõestatud.