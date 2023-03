Tanel Talve: piletimüügi taastamise korral tuleb paika panna, et lisanduvad summad suunatakse ühistranspordi arendamisse

Mul on hea meel, et meie ühistranspordi kehvast seisust väljatoomise teema on kõneks ka koalitsiooniläbirääkimistel. Aga väga tähtis on jõuda lõpuks sõnadest konkreetsete tegudeni ning mitte piirduda hoogtööga mõne üksiku asja „ärategemiseks“.