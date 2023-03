JUHTKIRI | Neljapäevane töönädal Eesti moodi on mitmel kohal töötamine

Neljapäevase töönädala võimalikkus ja vajalikkus on Eestis visalt elus püsiv jututeema. Praktikas on Eestis traditsioonilisest lühema töönädala tuntuim, aga mitte ainus katsetaja telekommunikatsiooniettevõte Elisa. Eesti poliitikas on selle teema eestkõnelejad sotsiaaldemokraadid, kelle viimatises valimisprogrammis oli lubadus muuta töönädal neljapäevaseks neile, kes ühe päeva nädalas õpivad.