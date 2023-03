Riho Terras: sundrenoveerimise ja soovmõtlemisega inimeste kodud korda ei saa

Kui ma kirjutasin nädala alguses Euroopa Parlamendi hääletusele tulevast sundrenoveerimisest siis ei oodanud ma, et see ühiskonnas nii terava vastureaktsiooni leiab. Kahju on näha, et sisulise arutelu asemel üritatakse juttu juhtida abstraktsele „renoveerida on ju ikka vaja“ argumendile. Muidugi on vaja, aga käsukorras, soovmõtlemisega ning ilma investeeringu suurusele mõtlemata ükski hoone korda ei saa.