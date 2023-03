Martin Mölder: Reformierakonna peamise vastasjõu väljaselgitamine lükkus neljaks aastaks edasi

Milleks andsid valijad uuele valitsusele mandaadi? Kas see olukord, mida parteide konkurentsimaastikul nüüd näeme, on meile kuidagi tuttav ja kas minevikust oleks midagi õppida? Milline ikkagi oli Ukraina sõja mõju ning kellest saab tähtsuselt teine erakond ja peamine oht Reformierakonnale? Mõtteainet on need valimised andnud palju.