Margus Kohava: kui riik ei luba maaomanikul omaenda metsa kasutada, tuleb see talle hüvitada

Loodava koalitsiooni rõhuasetus puidu kõrgemale väärindamisele on igati tervitatav ning ühtib ettevõtjate sooviga, kuid siinkohalt tuletan meelde, et kõrgem väärindamine tähendab ka investeeringuid. Metsa majandamise piiramisega vähendatakse aga tooraine kättesaadavust, mis tähendab, et ettevõtjatel kaob kindlus pikaajaliste investeeringute tegemiseks.