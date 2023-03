PÄEVA TEEMA | Toomas Polli: orav rattas elustiil peab kaduma! 4-päevane töönädal on uus norm

Pea igat tööd saab teha efektiivsemalt, nutikamalt ja veidi kiiremini. Siiski ei saa salata, et kõige lihtsam on laiapõhjalisi muutuseid läbi viia sektorites, kus masinateks on inimesed – IT, turundus, finantsteemad ja laias plaanis kõik muud kontorirollid, kus töötajatel on võimalik oma tootlikkust ise juhtida. Tootmistsehhis dikteerib tulemuslikkuse konveieri kiirus, kontoritoas see, kui kiirelt lendab mõte ja kui kui kärmelt klõbistavad näpud.