Peab ütlema, et Venemaa strateegiline kaotus ei ole lääne eesmärk (kuigi see oleks läänele kasulik). Täiustatud kaugmaa relvasüsteeme ei ole ikka veel Ukrainasse saadetud osaliselt just seepärast, et Venemaa strateegiline lüüasaamine pole see, mida lääs üritab saavutada.