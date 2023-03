Ain Kivisaar: Tallinna tuleb tihendada, nii läheb vaja vähem autosid

Tallinna linnavalitsus kinnitas mõne nädala eest Pirita tee 28 detailplaneeringu, mis näeb ette madala hoonestustihedusega kaasaegse elukvartali rajamist vananenud Eesti Näituste messikeskuse asemele. Tegemist on mitmekesise planeeringuga, mis on valminud aktiivses koostöös linnaametnike, -planeerijate ja kohaliku kogukonnaga. Arvestades, et uue elurajooni planeerimine on toimunud pika perioodi - enam kui 15 aastat – jooksul, tasub üle rääkida peamised põhimõtted, millest planeering on lähtunud.