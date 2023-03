JUHTKIRI | Elmar Vaheri kurb lõpp

Teade, et kaitsepolitsei hakkas uurima politsei- ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheri võimalikku kuritegu, jahmatas eile paljusid. Kõigepealt annab see tunnistust, et Eesti kui õigusriik toimib. Märksa halvem olnuks, kui õiguskaitseorganid oleksid seadusrikkuja ümber ringkaitsesse asunud.