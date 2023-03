Heldna ahnus tõi talle ja PPA juhile kaela kriminaalasja

2017. aasta 13. juulil tuli ootamatu uudis, et pea kaheksa aastat kaitsepolitseiametis töötanud Eerik Heldna lahkub kapo peadirektori asetäitja ametikohalt. Kaks nädalat hiljem ütles Heldna Eesti Päevalehele antud intervjuus, et ootamatu oli see uudis üksnes avalikkusele. „On ju selge, et see mõte ei küpsenud mu peas üleöö ja olime sellest peadirektoriga (kapo peadirektor Arnold Sinisalu – K. A.) korduvalt rääkinud. Lahkumismõte hakkas konkretiseeruma viimase poole aasta jooksul ja oma rolli selles mängis ka kevadel Tartu ülikoolis kaitstud magistrikraad õigusteaduses,“ põhjendas Heldna toona. Ta kinnitas, et kapos asjad toimisid. „Kui üksmeelt ei oleks, siis neid resultaate poleks. (…) Aga sellist asja, et hakkame nüüd teineteise selja taga mingeid luuremänge mängima – sellist asja kapo juhtkonnas ei ole ja minu tööstiili selline võte ei kuulu.“