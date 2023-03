Kultusdraama „Tuhkatriinumäng“ jõuab taas lavale

Lavastajad Karl Laumets ja René Reinumägi teatriühingust MUDI on otsustanud tuua selle meistriteose taas lavale. „Tuhkatriinumäng“ on eksistentsiaalne draama Lossi ja Peremehe maja vahel ekslevast Printsist ning tema otsingutest tõelise Tuhkatriinu leidmiseks. Prints kahtlustab, et Lossis elav Tuhkatriinu ei ole tegelikult tema õige armastus. Ta otsustab minna tagasi Peremehe majja, kus ta ballil leitud kinga abil leidis oma Tuhkatriinu. Kuid selgub, et majas on veel kaks Peretütart, kellest üks võib olla tõeline Tuhkatriinu.