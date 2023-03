FOTOD | Väikese printsi auhinna pälvis Taavi Tõnisson

Taavi Tõnisson on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia näitleja erialal 2003. aastal ja Venemaa riikliku teatrikunstide instituudi nukulavastaja erialal 2016. aastal. Auhinna pälvis Taavi Tõnisson pikaajalise silmapaistva töö eest nii oma koduteatris kui väljaspool. Hinnati just pikaaegset stabiilsust ja „silmale nähtamatu teatriime“ erakordset kontsentratsiooni tema loomingus. Tegu on väga hea näitleja ja tundliku lavastajaga, kes on pühendunud ihu ja hingega noore vaataja teatrile ning eriti nukuteatrile.