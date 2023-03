Vabastage Leida Laius!

Sada aastat sünnist ja ligemale 30 aastat surmast võiks olla küllaldane ajaline distants, et Laius eluloo nuritõlgendustest vabastada ning näidata teda sellena, kes ta päriselt on: suurepärane režissöör, Nõukogude Eesti kitsastes, ahistavates oludes haruldane looja, kes otsis vastuseid elu suurtele küsimustele, otsis tõde inimese ja tema elu kohta siin maailmas. Tagantjärele on täiesti ükskõik, kellele Laius inimesena meeldis ja kellele mitte ning missuguste näitlejatega tal koostöö paremini või kehvemini laabus. On täiesti ükskõik, kas ta oli tore või ebameeldiv, kas tal meest ja lapsi oli või mitte. Looming loeb, sest see jääb. Juba ammugi on aeg Laiusest rääkides filmid esikohale tõsta ning lõpetada sihitu sonimine „naise saatusest“. Laiuse loomingu keskmes seisavad inimelu tähtsaimad küsimused.