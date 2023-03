Vandeadvokaat: jättes vaenukõne sisustamise kohtutele, komistame vana reha otsa

Seni peetud debati taustal on tervitatav, et Eesti ei ole Euroopast tulnud vihkamisele kihutamist puudutavat raamotsust kergekäeliselt ja kiirkorras täitma asunud. Seni on kiireloomulisele reguleerimisele toodud mitmeid vastuargumente – ohtu on nähtud liigses sõnavabaduse piiramises, ametiasutuste koormamises, aga ka laialivalguvas vaenukõne definitsioonis.