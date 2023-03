ARVUSTUS | Välja higistatud valu. „Savvusanna sõsarad“ peaks olema meestele kohustuslik vaatamine

Dokumentaalfilmid kipuvad enamasti tulema ja minema ilma mängufilmidele osaks saavat tähelepanu pälvimata. „Savvusanna sõsaratega“ on teisiti. Juba ainuüksi jaanuarikuise Sundance’i filmifestivali kavva pääsemine pakkus kultuurivaldkonnas küllaga kõneainet. Sealt saadud lavastajapreemia on aga saavutus, millele on võrreldavat vastu käia ainult mõnel üksikul Eesti filmil.