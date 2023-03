Endine paaria al-Assad reisib mööda laheriike. Puudu on veel Saudi Araabia printsi õnnistus

Paar nädalat varem käis al-Assad Türgi ja Süüria maavärina tõttu avanenud diplomaatilist akent ära kasutades Omaanis. See oli tema esimene reis laheriikidesse pärast kodusõja puhkemist 2011. aastal. Varem mässulisi toetanud AÜE-st on nüüdseks saanud üks al-Assadi režiimi peamisi abistajaid, kes on lubanud Süüriale maavärina leevenduseks 100 miljonit dollarit.