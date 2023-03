Tüli Saksa valitsuses. Koalitsioonipartner võrdles rohelisi Putiniga

Häda on selles, et see tähendaks elanike tarbimisharjumustes täielikku kannapööret. Praegu kasutab gaasiküttega süsteeme 20 miljonit Saksa majapidamist ning naftal ja söel töötavaid süsteeme veel 10 miljonit majapidamist. Ainuüksi mullu paigaldati veel 600 000 gaasiküttesüsteemi. Ettepaneku üle on pahameelt väljendanud nii majaomanike liidud kui ka valitsusse kuuluv liberaalne partei FDP.