Mäss välditud. Sunaki Brexiti-kava vastu hääletas vaid paarkümmend parteikaaslast, nende seas Truss ja Johnson

Vastavalt kokkuleppele hakkavad mujalt riigist Põhja-Iirisse sisenevate usaldusväärsete kauplejate jaoks kehtima nn „rohelised rajad“, kus toimub minimaalne kontroll. Riigisisene tollipiir on vajalik selleks, et Ühendkuningriigist ei jõuaks kaubad illegaalselt Iiri Vabariiki. Vastavalt Põhja-Iiri rahuleppele ei tohi Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahele tollipiiri rajada ja sellest tingitud dilemma on olnud aastaid kogu Brexiti protsessi peamine komistuskivi.