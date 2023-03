ÜLEVAADE | Tuumasõjast on asi kaugel. Mis on vaesestatud uraan ja miks seda sõjaväljal kasutatakse?

Viinis toimuvatel relvastuskontrolli läbirääkimistel Vene delegatsiooni juhtiv Konstantin Gavrilov hoiatas jaanuaris, et kui Ukraina relvajõud peaksid kasutama Leopard 2 tankide puhul uraanist südamikuga mürske, tõlgendab Moskva seda „räpase tuumapommi“ kasutuselevõtuna. Kui selgus, et see laskemoon võetaksegi kasutusele, ent hoopis Suurbritannia tankidel, kommenteeris asja ka Putin, kelle sõnul olevat Venemaa sunnitud kasutama vastumeetmeid.