FOTOD | Adamson-Ericu muuseumis näeb Eesti autorite metsa- ja loodusmaastikuid ning loomaskulptuure

Näituse idee on ajendatud viimastel aastatel peetud teravast avalikust arutelust Eesti metsade käekäigu ja heaolu üle. Metsamajandamise ja keskkonnahoiu kõrval rõhutatakse alati ka metsa kultuurilist tähtsust – fenomeni, mille loomisesse on oma panuse andnud ka kunst. Siinsete autorite pildilooming ja nägemus on aidanud metsa siduda meie väärtusruumi ja kultuurilise enesemääratlusega.

Paljud Eesti kunstnikud on jäädvustanud vahetut looduskogemust või mälestuspilte neile olulistest metsadest, sageli inimtegevusest puutumata looduskooslustest oma ilus ja harmoonias. See on meie kultuuriruumis aidanud luua metsadest positiivse kuvandi. Näiteks on Leili Muuga kujutanud hingestatult oma suvituspaiga Lohusalu kadastikku ja teisi sugestiivseid loodusmaastikke.