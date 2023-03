Ivo Jaanisoo: hoonete taaskasutus läheb moodi – nende soojapidavaks renoveerimine on meile täiesti jõukohane

Käsk meile ei sobi, riigi toetusraha kõlab ka kahtlaselt. Võlg on pealegi võõra oma. Viimase nädala värvikas arvamuste tulv hoonete rekonstrueerimisest jättis tähelepanuta selle, et pööre juba toimub. Me suudame oma hoonetele anda totaalselt uue kvaliteedi, kus on hea ning säästlik elada, olla ja töötada. Tuhanded majaomanikud on juba raja ette jooksnud, luues eeldused renoveerimismaratoni edukaks jätkumiseks.