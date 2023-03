FOTOD | Grammy-laureaat Charlie Porter esitas Viimsis Raul Söödi uudisteose „Mõõtmed“

Raul Sööt on helilooja, arranžeerija, saksofonist ja õppejõud, kes on teinud koostööd erinevate muusikutega. Tema looming on jõudnud paljudele helikandjatele ja ta on tegev olnud paljudes koosseisudes ja projektides. 2019. aastal pälvis Raul Sööt Eesti Jazzliidu aasta jazzmuusiku auhinna.