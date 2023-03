Maaülikooli teadlased: koalitsioon otsustab kohe Eesti metsa saatuse. Millele ta tugineb?

Täpsed andmed on aluseks ka metsapoliitilistele otsustele. Just neil nädalatel peavad rahvalt valimistel mandaadi saanud erakonnad koalitsiooniläbirääkimistel arutelusid muuhulgas selle üle, milline on Eesti lähiaastate metsapoliitika. Kui metsamajandamise, sh raiemahu otsused on poliitikute teha, siis teadlaste roll on tagada objektiivsed andmed ja parim teadmine, millele poliitikud oma otsustes tugineda saavad. Ennekõike vajavad aga nii otsustajad kui ka kogu ühiskond kindlust, et riiklik metsastatistika on usaldusväärne.